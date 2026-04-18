Il torneo per ricordare Ruben Ciarlanti | tra gli ospiti Angelo Peruzzi

Sabato 25 aprile si terrà la quarta edizione del “Memorial Ruben Ciarlanti”, un torneo che si svolge ogni anno per ricordare la figura di Ruben Ciarlanti. La manifestazione si inserisce tra gli appuntamenti più consolidati delle iniziative organizzate in zona. Tra gli ospiti previsti ci sarà anche Angelo Peruzzi, ex calciatore e dirigente sportivo. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e coinvolgerà diverse squadre amatoriali della zona.

Sabato 25 aprile torna il “Memorial Ruben Ciarlanti”, giunto alla sua quarta edizione, appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative locali. La manifestazione, dedicata al giovane Ruben Ciarlanti, scomparso prematuramente nel 2022 a soli 22 anni a seguito di un improvviso malore.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Defibrillatori nelle palestre delle scuole superiori di Viterbo, nel nome di Ruben CiarlantiLa Provincia, con la collaborazione dell'associazione Ruben Ciarlanti, dota gli istituti superiori di dispositivi salvavita e avvia la formazione per... Splendida Cornice: Nino D’Angelo, Giuseppe Battiston e Paolo Kessisoglu tra gli ospitiGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 5 febbraio, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma che unisce divulgazione, ironia e...