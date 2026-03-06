Defibrillatori nelle palestre delle scuole superiori di Viterbo nel nome di Ruben Ciarlanti
Nelle scuole superiori di Viterbo sono stati installati dei defibrillatori, una decisione presa dall’amministrazione provinciale per migliorare la sicurezza degli studenti. La misura rientra in un piano volto a dotare gli istituti di strumenti salvavita. La scelta riguarda tutte le palestre delle scuole superiori presenti nel territorio. Il progetto è stato avviato in memoria di Ruben Ciarlanti.
La Provincia, con la collaborazione dell'associazione Ruben Ciarlanti, dota gli istituti superiori di dispositivi salvavita e avvia la formazione per studenti e personale L'amministrazione provinciale ha definito le tappe per potenziare la sicurezza e la salute degli studenti negli istituti del territorio. Durante un incontro presso la sala Benedetti della Provincia di Viterbo con i dirigenti e i rappresentanti scolastici, è stato illustrato il programma che prevede di dotare tutte le palestre scolastiche di proprietà dell’ente di defibrillatori, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca.... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
