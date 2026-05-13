Un mese per dire basta al fumo

Il 31 maggio si celebra la Giornata mondiale senza tabacco. Durante il mese, un'azienda sanitaria della regione organizza diverse iniziative nelle diverse località, rivolte sia ai cittadini sia agli ex fumatori. Questi eventi hanno lo scopo di promuovere il cambiamento e rafforzare l’adozione di uno stile di vita senza sigarette. L’obiettivo è sensibilizzare sulla volontà di smettere di fumare e sostenere chi ha già intrapreso questa strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 31 maggio si celebra la Giornata mondiale senza tabacco. Per tutto il mese l’Ausl della Romagna promuove una serie di iniziative su tutto il territorio, rivolte alla cittadinanza e agli ex fumatori, con l’obiettivo di sostenere il cambiamento e consolidare uno stile di vita libero dal fumo. Nonostante sia tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, la sigaretta continua infatti a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Le attività prevedono nei diversi ambiti territoriali punti informativi, momenti di sensibilizzazione e occasioni di promozione della salute accessibili a tutta la popolazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un mese per dire basta al fumo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Come ho smesso di fumare. Notizie correlate Leggi anche: Maggio mese di iniziative e sensibilizzazione dell'Ausl per dire basta al fumo Come il cervello decide di dire “basta” al ciboUn nuovo studio sfida l’idea consolidata che i neuroni siano i soli responsabili della regolazione dell’appetito. Argomenti più discussi: Un mese per dire basta al fumo; Maggio mese di iniziative e sensibilizzazione dell'Ausl per dire basta al fumo; Maratona, mezza e 10 km: a 90 anni Damato firma il terzo record del mondo in un mese; Fisco, l’agenda di maggio parte con 48 scadenze. Conto alla rovescia per il concordato delle partite Iva. Anche aprile sta per passare agli annali, con il weekend che si è appena aperto che di fatto è anche l’ultimo del mese. È pur sempre un fine settimana, e questo vuol dire che ad attenderci troviamo la consueta selezione di libri, questa volta equamente distri x.com Inps, dal 2027 un mese in più per la pensione. Ecco gli esclusiDal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione mentre dal 2028 i mesi in più rispetto agli attuali saranno tre: lo chiarisce l'Inps sulla base di quanto prevede la legge di bilancio per il ... rainews.it