Maggio mese di iniziative e sensibilizzazione dell' Ausl per dire basta al fumo

Nel mese di maggio, l'Azienda USL della Romagna organizza diverse iniziative in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra il 31 maggio. Le attività coinvolgono cittadini ed ex fumatori e si svolgono su tutto il territorio regionale. Lo scopo è quello di promuovere un cambiamento negli stili di vita e di sensibilizzare sull’importanza di abbandonare il fumo.

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