Maggio mese di iniziative e sensibilizzazione dell' Ausl per dire basta al fumo
Nel mese di maggio, l'Azienda USL della Romagna organizza diverse iniziative in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra il 31 maggio. Le attività coinvolgono cittadini ed ex fumatori e si svolgono su tutto il territorio regionale. Lo scopo è quello di promuovere un cambiamento negli stili di vita e di sensibilizzare sull’importanza di abbandonare il fumo.
Il 31 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale senza tabacco. Per tutto il mese l’Azienda USL della Romagna promuove una serie di iniziative su tutto il territorio, rivolte alla cittadinanza e agli ex fumatori, con l’obiettivo di sostenere il cambiamento e consolidare uno stile di vita.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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