come il cervello decide di dire basta al cibo

Una ricerca recente mette in discussione l'idea che siano solo i neuroni a controllare la sensazione di fame e sazietà. Lo studio analizza altri possibili meccanismi coinvolti nel processo di regolazione dell’appetito, andando oltre la tradizionale visione neurocentrica. I risultati suggeriscono che ci potrebbero essere altri fattori e sistemi biologici che contribuiscono a decidere quando il corpo deve smettere di mangiare. La scoperta potrebbe influenzare future ricerche nel settore della nutrizione e della medicina.

Un nuovo studio sfida l’idea consolidata che i neuroni siano i soli responsabili della regolazione dell’appetito. Gli scienziati scoprono che gli astrociti, cellule cerebrali finora considerate di supporto, giocano un ruolo cruciale nel controllo della fame. Per anni, la ricerca neuroscientifica si è concentrata sui neuroni come principali regolatori della fame. Tuttavia, uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences il 6 aprile 2026 rivela un sistema molto più complesso. I ricercatori dell’Università di Concepción (Cile), in collaborazione con l’Università del Maryland (USA), hanno scoperto un percorso di segnalazione nell’ipotalamo – l’area cerebrale che regola fame e sazietà – in cui gli astrociti assumono un ruolo attivo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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