Omicidio Dino Carta a Foggia il killer gli ha sparato da una bicicletta | escluso lo scambio di persona

L'omicidio di Dino Carta a Foggia si è verificato quando l'uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre era in strada. Le forze dell'ordine hanno confermato che il killer si trovava a bordo di una bicicletta al momento dell'agguato. Sono state eseguite indagini per verificare le eventuali responsabilità e sono stati esclusi lo scambio di persona e altre ipotesi iniziali.

C’è una novità sull’omicidio di Dino Carta a Foggia: lo scambio di persona è ritenuto improbabile da chi indaga. Il killer che nella serata di lunedì 13 aprile ha fatto fuoco contro Carta, 42enne incensurato, padre di due figlie, ha esploso quattro colpi di pistola mentre era in sella a una bicicletta a distanza ravvicinata dalla vittima. La ricostruzione sull'omicidio di Dino Carta a Foggia Chi è Dino Carta ucciso a Foggia Le parole dell'avvocato della famiglia di Dino Carta La ricostruzione sull’omicidio di Dino Carta a Foggia In base alla ricostruzione riportata da Adnkronos, Annibale “Dino” Carta, personal trainer di 42 anni...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di persona Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima? L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirentiUn omicidio talmente ‘inspiegabile’ da far serpeggiare l’ipotesi di uno scambio di persona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'inspiegabile uccisione di Dino Carta: non regge l'ipotesi scambio di persona, le piste al vaglio degli inquirenti; Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpi; Foggia, le indagini sull'omicidio del personal trainer: c'è un sospettato, è fuggito in bicicletta; Omicidio a Foggia, personal trainer ucciso in strada: una vera e propria esecuzione. Chi era Dino Carta e cosa sappiamo. Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainerC’è un sospettato per la morte di Annibale Carta, detto Dino, a Foggia. Il personal trainer di 42 anni è stato ucciso con dei colpi di pistola alle spalle la sera del 13 aprile mentre portava a spasso ... tg24.sky.it Voci su un sospettato in caserma, ma nessun riscontro: resta il giallo sull’omicidio di Dino CartaNessun sospettato, nessuna svolta. Restano avvolte nel mistero le indagini sull’omicidio di Annibale Carta, 42 anni, conosciuto come Dino, il ... immediato.net Foggia - Omicidio Dino Carta: “Per risolvere il caso occorrono il massimo riserbo e la collaborazione di chi sa” https://www.antennasud.com/foggia-omicidio-dino-carta-si-indaga-anche-su-possibile-vendetta-trasversale/ - facebook.com facebook Omicidio Dino Carta, il dolore della famiglia: “Fiducia nella giustizia, chi sa parli” x.com