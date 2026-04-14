L' inspiegabile uccisione di Dino Carta | non regge l' ipotesi scambio di persona le piste al vaglio degli inquirenti
L'omicidio di Dino Carta ha suscitato molta attenzione e interrogativi. Gli inquirenti stanno esaminando diverse piste, tra cui quella di uno scambio di persona, anche se questa ipotesi sembra poco convincente. Chi conosceva Carta descrive un ragazzo rispettabile e con valori solidi, contribuendo a rendere ancora più misteriosa la vicenda. La comunità e i social continuano a seguire con attenzione gli sviluppi delle indagini.
Un omicidio talmente ‘inspiegabile’ da far serpeggiare l’ipotesi di uno scambio di persona. Chi conosceva Annibale ‘Dino’ Carta non si dà pace: “Un ragazzo perbene, con tanti i valori”, il commento che da ore rimbalza sui social. Personal trainer, volontario in parrocchia e fervente devoto di San.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ampliamento degli scavi, le ipotesi progettuali al vaglio del comitato degli espertiLECCE – Il comitato di esperti incaricato di affiancare l’amministrazione comunale nella valorizzazione dell’Anfiteatro romano si è riunito...
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