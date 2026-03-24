Graduatorie interne docenti Anief ricorda che ci sono importanti novità per l’aggiornamento riguardanti i periodi del precariato | massima attenzione anche alla scadenza del 2 aprile

Con l’apertura delle domande di mobilità, è iniziato anche il periodo dedicato all’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto. Queste graduatorie sono utilizzate dalle scuole per individuare i docenti che risultano soprannumerari. L’organizzazione di questa fase riguarda anche i periodi di precariato, con scadenza fissata al 2 aprile. La rappresentanza sindacale ha ricordato che ci sono novità riguardanti questa procedura.

Con la presentazione delle domande di mobilità, si è aperto anche il periodo per l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, ossia quelle che le singole scuole devono predisporre per l’eventuale individuazione dei docenti soprannumerari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Graduatorie docenti in Alto Adige: aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento. Scadenza 2 febbraio Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprileLe graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali docenti sovrannumerari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Graduatorie interne Temi più discussi: Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprile - Economia e Finanza; Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprile; Mobilità: docenti di sostegno con cinque anni già svolti, ma il servizio da precari non viene conteggiato. Anief ricorre al giudice del lavoro per superare il vincolo quinquennale; Riforma degli istituti tecnici, ANIEF: meno ore alle discipline fondamentali, rischio precarizzazione degli organici e riforma senza risorse. Graduatorie interne, Anief ricorda novità con aggiornamento delle Tabelle e scadenza 2 aprileCon la presentazione delle domande di mobilità si è aperto anche il periodo per l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, ossia quelle che le singole scuole devono predisporre ... teleborsa.it Graduatoria interna di istituto 2026: entro quale data deve presentare domanda il docente che sarà dichiarato soprannumerarioGraduatoria interna di istituto: entro quale data deve presentare domanda il docente individuato sovrannumerario perché si perdono posti? orizzontescuola.it Vi chiedo un'informazione per la compilazione delle graduatorie interne di istituto: gli anni di preruolo svolti su posto comune e sostegno primaria, valgono 5 punti Inoltre vi chiedo se l'anzianità di servizio comprende sia gli anni di ruolo che di preruolo. Grazi - facebook.com facebook In corso l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l'organico dell'anno scolastico 2026/27. Utilizzate soprattutto, ma non solo, per l'individuazione dei docenti sovrannumerari in caso di riduzione dei posti. x.com