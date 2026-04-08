Il flipped bob, taglio di capelli diventato simbolo degli anni ’90, sta tornando nel 2026 con una versione più morbida e moderna. Questo stile, caratterizzato da una sfumatura decisa, rimane un’opzione molto apprezzata e spesso riproposta nel mondo della moda e dell’hairstyle. La sua presenza nelle tendenze attuali conferma il suo status di classico intramontabile, capace di adattarsi ai gusti contemporanei mantenendo intatta la sua identità originale.

Un taglio iconico che resta sempre un must have. Il flipped bob torna nel 2026 in versione più morbida e contemporanea, senza perdere quella sfumatura decisa che l’ha reso un vero e proprio statement degli anni ’90. Ed è, ora, il segno di una tendenza più ampia che si esprime grazie a quelli che erano i codici degli anni ritenuti tra i più importanti, per le basi di quella che è la moda oggi. Dagli anni ’90 a oggi, tutto sul flipped bob. Rispetto a quando si faceva negli anni Novanta, quando il risultato era più costruito e spesso abbinato a pieghe lisce e precise, oggi viene reinterpretato in chiave più morbida e naturale. Infatti, come si può notare nelle tendenze del nuovo decennio, le linee restano comunque nette ma meno rigide. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il flipped bob ci ricorda quanto sono stati iconici gli anni ’90

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