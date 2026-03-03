Referendum sulla giustizia | a Forlì un incontro pubblico di confronto e approfondimento

Mercoledì alle 18:30, nella Sala Randi del Comune di Forlì, si svolgerà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’evento si terrà in via delle Torri 13 e vedrà la partecipazione di cittadini interessati a conoscere i dettagli del voto e le questioni coinvolte. È previsto un confronto tra pubblico e relatori sul tema in questione.

Si terrà mercoledì alle ore 18:30, nella Sala Randi del Comune di Forlì (via delle Torri 13), un incontro pubblico di approfondimento sul referendum in materia di giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di confronto reale e informato sui contenuti dei quesiti referendari, distinguendosi dalla consueta impostazione degli eventi esclusivamente orientati a sostenere una sola posizione. L’intento è quello di favorire un dibattito nel merito delle questioni, mettendo a confronto esperienze e sensibilità diverse, affinché il momento del voto sia preceduto da un’occasione di ascolto e approfondimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Giustizia e referendum, a Casapesenna confronto pubblico sulla riforma costituzionaleUn confronto strutturato, tecnico e senza slogan per approfondire i temi della riforma della giustizia in vista del prossimo Referendum... Referendum sulla giustizia. Incontro pubblico a MontevarchiArezzo, 12 febbraio 2026 – Separazione delle carriere, incontro pubblico del Pd di Montevarchi sulle ragioni del No Un’occasione di confronto aperto... Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Contenuti e approfondimenti su Referendum sulla giustizia a Forlì un... Temi più discussi: Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese. Referendum giustizia, Di Gregorio: Campagna iper polarizzata favorisce il 'no'. Il 'sì' dovrebbe insistere sull'urgenza del voto'Il politologo ragiona in un'intervista all'Adnkronos sulla percezione degli elettori, con una premessa: vince chi porta più persone a votare e non chi ne convince di più ... adnkronos.com Sondaggio sul referendum sulla Giustizia: arriva una nuova indicazioneYouTrend ha sottolineato che nel 2016, all'epoca del referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, il fronte del No era già saldamente al comando. Ora, invece, in testa resiste il Sì ... tag24.it Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Referendum, le ragioni del no. Ne parliamo con la senatrice Castellone - facebook.com facebook Se il voto inciampa, qualcuno deve assorbire l’urto. Meloni osserva, pesa, calibra. Difendere il ministro fino all’ultimo significherebbe trasformare il referendum in un plebiscito personale. Scaricarlo prima del voto suonerebbe come un’ammissione di paura x.com