Domenica 17 maggio alle 21:15 su Sky sarà trasmesso un film dedicato alla prima edizione di Gradus, il festival che si svolge tra le province di Reggio Emilia e Parma. Il documentario ripercorre le tappe della manifestazione, con immagini e interviste ai protagonisti dell'evento. La pellicola offre uno sguardo dettagliato sulla nascita e lo svolgimento della prima edizione del festival.

Un film che racconta la prima edizione di Gradus. Domenica prossima, 17 maggio, alle 21,15 su Sky Arte (e in streaming su Now, disponibile anche on Demand) andrà in onda " Gradus in scena ", un viaggio all’interno di Gradus: esperimento unico nel panorama teatrale europeo, ideato e promosso da Reggio Parma Festival insieme ai teatri soci – Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Due e Fondazione Teatro Regio di Parma – che si interroga sul perché fare teatro oggi. Il film è diretto da Andrea Calderone e segue il percorso dei quattro team di artisti under 35 provenienti da diverse parti del mondo, selezionati al termine delle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un film che racconta ‘Gradus’, il festival reggiano-parmense

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