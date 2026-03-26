Un regista italiano ha partecipato a un evento cinematografico in Sicilia, dichiarando di non conoscere la città ospitante ma di essere felice di esserci. Ha riferito di aver accettato l’invito dopo essere stato contattato da un produttore e ha commentato il ruolo della passione nel cinema, sottolineando che per lui il cinema supera la vita.

Il regista milanese è uno dei grandi ospiti della dodicesima edizione dell'evento, dove ha analizzato una parte della propria carriera soffermandosi anche sui progetti futuri “Non conoscevo Milazzo. Sono contento di essere qui, è un festival importante e ben avviato. Mi ha chiamato Mario Sesti e ho accettato subito". C'è anche il regista Marco Risi tra i grandi ospiti del Milazzo Film Festival Attorstudio. Una figura non di passaggio nel cinema italiano, che dietro la telecamera ha saputo raccontare commedie e drammi con garbo, profondità e una concretezza rara da trovare. Un legame importante quello di Risi con la Sicilia, che fa sfondo ai due film che l'hanno lanciato: Mery Per Sempre e Ragazzi Fuori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Marco Risi si racconta al Milazzo Film Festival Attorstudio: "Il cinema è meglio della vita, serve passione"

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