Chi è già docente di ruolo non può inserirsi negli elenchi regionali per cambiare regione o classe di concorso

Durante un intervento su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, è stato discusso il decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo, dopo l’approvazione del CSPI. La docente esperta ha spiegato che chi è già docente di ruolo non può iscriversi negli elenchi regionali per cambiare regione o classe di concorso. Sono state inoltre affrontate le tempistiche, i requisiti e le modalità di accesso.