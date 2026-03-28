Chi è già docente di ruolo non può inserirsi negli elenchi regionali per cambiare regione o classe di concorso
Durante un intervento su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, è stato discusso il decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo, dopo l’approvazione del CSPI. La docente esperta ha spiegato che chi è già docente di ruolo non può iscriversi negli elenchi regionali per cambiare regione o classe di concorso. Sono state inoltre affrontate le tempistiche, i requisiti e le modalità di accesso.
Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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