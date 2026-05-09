Elenchi regionali chi ha precedenza tra un idoneo del concorso ordinario 2020 e un collega del concorso PNRR1?
In vista delle procedure per gli elenchi regionali relativi all’anno scolastico 202627, si apre il confronto tra le regole di precedenza tra un candidato idoneo del concorso ordinario 2020 e un collega inserito nel concorso PNRR1. Si discute inoltre di come saranno strutturate le graduatorie regionali e delle modalità di attribuzione delle priorità tra i diversi candidati, senza yet specificare criteri o decisioni definitive adottate dalle autorità competenti.
Elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627: come saranno formate le "graduatorie", chi avrà la precedenza? Come incidono le due sezioni? Ne parliamo con Marco Vulcano, rappresentante della FLC CGIL che il 7 maggio ha risposto ai quesiti dei nostri lettori alle prese con la compilazione della domanda. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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