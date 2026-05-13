Oggi alle 18 si è svolta presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli la presentazione del libro “Un cuore bruciato”, pubblicato da Piemme. L’autrice, Patrizia Mercolino, ha condiviso il racconto sulla storia del suo bambino, Domenico Caliendo, attraverso le pagine del volume. La manifestazione ha visto la partecipazione di lettori e persone interessate alla vicenda familiare narrata.

È stato presentato oggi alle 18 alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ‘Un cuore bruciato’, il libro – edito da Piemme – in cui Patrizia Mercolino racconta la storia del figlio Domenico Caliendo. Il volume ripercorre il calvario del piccolo Domenico, dalla diagnosi di miocardiopatia dilatativa fino alla morte avvenuta dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. “Spero di dare tanta forza a tante mamme. È una delle promesse che ho fatto a mio figlio di cercare di non dimenticarlo mai e aiutare tante persone”, ha detto la donna. A margine della presentazione del libro, l’avvocato della famiglia Caliendo e coautore del libro, Francesco Petruzzi, ha spiegato: “Il libro racconta l’aspetto più umano della vicenda e perché abbiamo sporto querela l’11 gennaio e quali erano gli obiettivi di quella querela”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 'Un cuore bruciato', presentato a Napoli il libro della mamma del piccolo Domenico

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