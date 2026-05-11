Cuore bruciato la mamma del piccolo Domenico | Scrivere questo libro è il modo che ho trovato per non lasciarlo andare

Una donna di 42 anni ha deciso di scrivere un libro dedicato al suo bambino, scomparso, come modo per affrontare la perdita. La madre aveva scoperto di essere incinta di Domenico, suo terzo figlio, e aveva accolto con entusiasmo la gravidanza. La pubblicazione del volume rappresenta un tentativo di mantenere vivo il ricordo del piccolo e di condividere il dolore di una perdita improvvisa.

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