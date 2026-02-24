Cuore bruciato la mamma del piccolo Domenico in Procura | depositerà audio dei medici

La madre di Domenico ha deciso di rivolgersi alla Procura per depositare registrazioni audio dei medici. La causa del gesto risiede nel tentativo di far luce sulle decisioni prese durante le cure del bambino, che è morto lo scorso sabato dopo una lunga agonia. Domenico aveva subito un trapianto di cuore fallito, seguito da un coma farmacologico durato due mesi. La donna vuole chiarire alcuni dettagli sulle cure ricevute e le scelte mediche fatte in quegli ultimi giorni.

Il piccolo Domenico è deceduto lo scorso sabato dopo due mesi di agonia. Un trapianto di cuore fallito, poi due mesi di coma farmacologico e infine le cure palliative di fronte all’inevitabile. Il dolore di mamma Patrizia, però, al momento è sormontato dalla rabbia. Ora le indagini delle autorità competenti dovranno far luce sulle eventuali responsabilità del caso. La mamma del piccolo Domenico si è recata oggi negli uffici della Procura per depositare la registrazione audio di una conversazione avuta con il cardiochirurgo che il 23 dicembre scorso ha impiantato al figlio un cuore prelevato a Bolzano e giunto nel capoluogo partenopeo danneggiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

