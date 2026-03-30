Achille Polonara, giocatore di basket di 34 anni, è tornato a giocare in una partita ufficiale dopo aver subito un trapianto di midollo osseo a causa della leucemia mieloide. La sua prima presenza in campo presso il palazzetto di Sassari rappresenta il suo rientro dopo il trattamento medico. La partita ha visto la sua partecipazione in una delle squadre della città sarda.

Lunghi mesi di recupero fatti di alti e bassi ma Achille Polonara, dopo la leucemia mieloide che lo ha colpito nel 2025, torna per la prima volta su un campo da basket Come pubblicato nel suo account Instagram, il cestita marchigiano è tornato a indossare felicemente maglietta e pantaloncini per un allenamento e soprattutto per tornare a prendere confidenza con la passione della sua vita, il pallone da basket con il quale ha fatto più volte canestro. Un segnale di speranza, di ottimismo, per rivederlo presto in campo: il suo obiettivo è riuscire a recuperare in tempo per la fine del campionato in corso ma l’importante è vincere la sua battaglia più grande e tornare, anche se ci dovesse volere più tempo e più gradualità, ad essere abile e arruolabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polonara torna a canestro dopo il trapianto di midollo

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