Un anno dopo l’altro | ecco il trailer ufficiale della nuova serie Prime

Prime Video ha svelato il trailer e il poster di Un anno dopo l’altro, la serie tratta dal romanzo bestseller di Carley Fortune “ Un’estate dopo l’altra ”. La serie Prime Original debutterà il 10 giugno con una stagione di otto episodi, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Ambientata nell’arco di sei anni e una settimana a?Barry’s?Bay?-?perfetta?cittadina?in riva al lago? – Un anno dopo l’altro?è una storia romantica e nostalgica sui primi amori?e?sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre.??La serie è l’adattamento del romanzo bestseller?di?Carley?Fortune, “ Un’estate dopo l’altra ”?- per 16...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Temi più discussi: UN ANNO DOPO L'ALTRO, la serie di Prime Video tratta dal romanzo Un'estate dopo l'altra di Carley Fortune; Un anno dopo l’altro, gli intrighi di Barry’s Bay su Prime Video. Il trailer; Un anno dopo l’altro su Prime Video dal 10 giugno; Un anno dopo l’altro: Prime Video svela il trailer della storia d’amore dell’estate.

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