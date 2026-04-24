Off Campus | disponibile il trailer ufficiale della nuova serie Prime

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della nuova serie Off Campus. Basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy e adattata a serie tv da Louisa Levy, tutti gli episodi della serie saranno disponibili su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo dal 13 maggio 2026. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli. Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Off Campus: trailer ufficiale della nuova serie Prime Video, uscita il 13 maggio 2026Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Off Campus, serie tratta dai bestseller di Elle Kennedy. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 13 maggio 2026 in oltre 240 paesi. dtti.it

Rilasciato il primo trailer di Off Campus La nuova serie debutterà su Prime Video il prossimo 13 maggio. E sono sicuro che saremo OSSESSIONATI da Garrett e Hannah facebook

Un campus universitario, giocatori di hockey e una storia d'amore che promette scintille: su #PrimeVideo arriva #OffCampus e potrebbe diventare la vostra prossima ossessione. Guardate qui il trailer x.com