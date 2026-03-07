Fermati a Tunisi cinque attivisti della Global Sumud Flotilla | Ma la missione continua

Cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati fermati dalle autorità tunisine a Tunisi. Secondo quanto riferito, i membri dell'organizzazione sono stati intercettati mentre si trovavano nel porto della capitale e sono stati portati via per un interrogatorio. La loro presenza nel paese ha attirato l'attenzione delle forze di sicurezza, che hanno deciso di bloccare temporaneamente la missione. La campagna, tuttavia, prosegue nonostante il fermo.

Cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati fermati dalle autorità tunisine a Tunisi. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le autorità non hanno ancora diffuso un commento pubblico dettagliato sulla vicenda. Tra i fermati figurano Wael Naouar, Jawaher Channa, Nabil Chennoufi Sanaa Msahli e Mohamed Amine Bennour. I primi due nomi erano stati annunciati già nelle prime ore di ieri dal comitato Sumud, che ha poi parlato di un allargamento del provvedimento ad altri membri della struttura organizzativa e del comitato di pilotaggio della flottiglia. Secondo le prime informazioni, la Guardia nazionale ha avviato un’indagine su presunte irregolarità finanziarie relative alla raccolta e alla gestione delle donazioni agli attivisti, che stanno preparando una nuova missione marittima e terrestre di solidarietà verso Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

Attivisti proPal aggrediti dalla polizia in Tunisia, lo sconcerto della Global Sumud Flotilla: «Non capiamo cosa sia successo» – Il videoUn gruppo di attivisti filopalestinesi legati alla Global Sumud Flotilla ha denunciato di essere stato bloccato e attaccato dalla polizia...

Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniLe autorità tunisine hanno fermato a Tunisi almeno cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale che sta preparando...

Approfondimenti e contenuti su Global Sumud Flotilla.

Temi più discussi: Fermati 5 attivisti della Sumud Flotilla a Tunisi, indagine su fondi e donazioni; Tunisia,Flotilla denuncia fermo di 2 attivisti,'pressioni' contro solidarietà con Gaza; Flotilla, fermati due attivisti a Tunisi: indagini su riciclaggio e appropriazione indebita | Libero Quotidiano.it; Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla | nel mirino le raccolte fondi e l' uso delle donazioni.

Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniIl fascicolo, secondo quanto riportato da fonti convergenti, ruota attorno a sospetti di frode, riciclaggio e uso improprio di fondi provenienti da donazioni ... msn.com

Tunisia,Flotilla denuncia fermo di 2 attivisti,'pressioni' contro solidarietà con GazaLa Global Sumud Flotilla ha denunciato oggi il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa, entrambi indicati dal movimento come membri della struttura organizzativa local ... ansa.it

La Global Sumud #Flotilla ha denunciato il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa nell'ambito di un'indagine per riciclaggio e appropriazione indebita - facebook.com facebook