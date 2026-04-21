Traffico di armi sit-in per la Global Sumud Flotilla a Marina | Fermiamo container che alimentano genocidio in Palestina

A Marina si è svolto un sit-in per sostenere la Global Sumud Flotilla, un'iniziativa che mira a bloccare container di armi ritenuti responsabili di alimentare il conflitto in Palestina. I manifestanti hanno chiesto di fermare queste spedizioni e hanno sottolineato l'importanza di un impegno popolare contro la guerra e l’embargo. La protesta si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione contro le politiche belliche.

"I tempi dimostrano che la mobilitazione contro la guerra e l’economia di guerra, l'embargo popolare dal basso, sono sempre più utili e necessari". Lo afferma il Coordinamento contro il traffico di armi nel porto di Ravenna che promuove per domenica mattina, alle 11, in sit-in in programma sul.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud FlotillaNella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Gaza, a Napoli i preparativi per la partenza della seconda Global Sumud FlotillaCento barche e migliaia di partecipanti da 50 Paesi per la seconda missione verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Report 2025/26 - Cantiere dei misteri - 12/04/2026 - Video; Livorno: polizia interviene per garantire carico di armi da Camp Darby, ma la lotta contro il traffico di armi non si ferma; Droga a Roma, 13 arresti: c'è anche ex della Banda della Magliana; Roma: 13 arresti per traffico di droga e armi. Affiliati alla banda della Magliana. Traffico di droga e armi in mano ai clan: 25 arresti a CataniaPalermo, 4 mag. (askanews) – Vasta operazione antidroga tra Sicilia, Lazio, Campania e Calabria. La Guardia di finanza di Catania, supportata dai comandi provinciali di Roma, Napoli, Palermo e dal ... affaritaliani.it Traffico di droga e armi all’ombra dei clan, 25 arresti a CataniaLa Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 25 persone per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dalla finalità di agevolare il clan mafioso ... affaritaliani.it L’hanno vista sui siti di tracciamento del traffico marittimo. Diciannove barche della Global Sumud Flotilla, tutte a vela, si sono sganciate dalle altre e tredici sono arrivate nelle vicinanze della Msc Kaya, un grosso cargo lungo quasi 400 metri diretto al porto isra facebook Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio da parte di Polizia e Carabinieri, che hanno eseguito 32 fermi per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L'operazione ha portato al sequestro di 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze c x.com