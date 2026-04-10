Napoli Secondigliano killer in azione | ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino

A Secondigliano, quartiere di Napoli, si è verificato un episodio di sparatoria in cui un uomo di 49 anni è rimasto ferito gravemente. Nell’area, nota in passato come dominio di un noto clan criminale, si sono verificati negli ultimi tempi quattro episodi violenti con feriti gravi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’attacco e sulla dinamica dell’episodio.

. In poche settimane 4 gravi fatti di sangue nel quartiere un tempo regno indiscusso del clan Licciardi, ultimamente decapitato e decimato dalle operazioni coordinate dalla procura di Napoli. L'agguato I killer hanno agito intorno alle 23.30 di giovedì 9 aprile, in Corso Italia, nei pressi di una farmacia notturna. La strada a quell'ora è normalmente ancora trafficata di automoboli e persone. A cadere sotto i colpi di pistola Salvatore Marino, 49 anni, alle spalle alcuni precedenti. Soccorso e trasportato al Cardarelli, sarebbe in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, Secondigliano, killer in azione: ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino Leggi anche: Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola Leggi anche: Agguato a Misterbianco: 19enne ferito a colpi di pistola, killer in fuga