Ostuni agguato nella notte | imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianale

Nella notte, un uomo di circa 60 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco vicino alla propria abitazione nella zona artigianale di Ostuni. L'agguato si è verificato nella periferia della città e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Agguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla periferia della Città Bianca. L'uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasferito presso l'ospedale Perrino di Brindisi dove è stato preso in cura dai medici. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dagli agenti del commissariato della Città Bianca. Sul posto la polizia scientifica per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. La sparatoria si è verificata nella zona artigianale, alla periferia di Ostuni. Sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi, di cui uno lo avrebbe colpito alla spalla.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianale Notizie correlate Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Agguato nella notte: 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambeNotte di violenza a Mondragone, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. Panoramica sull’argomento Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla periferia della Città Bianca. L'uomo è stato soccorso ... quotidianodipuglia.it Agguato nella zona artigianale di Ostuni: imprenditore 60enne ferito a colpi di pistolan grave episodio di cronaca ha scosso il pomeriggio di Ostuni, dove un imprenditore di circa 60 anni è rimasto vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto nella zona artigianale, alla ... ostuninotizie.it