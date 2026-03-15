Provincia Enzo Lattuca riconfermato alla presidenza | vittoria netta con oltre il 60%

Enzo Lattuca è stato riconfermato alla guida della Provincia di Forlì-Cesena con oltre il 60% dei voti nelle elezioni di secondo livello di domenica. La vittoria del presidente uscente si è consolidata rispetto alla precedente tornata elettorale, garantendogli un secondo mandato. I risultati ufficiali hanno confermato la sua posizione di comando, senza lasciare spazio a dubbi sulla preferenza degli elettori.

Il presidente uscente batte la sfidante Francesca Pondini e migliora il risultato del 2021. Affluenza vicina all’80% tra gli amministratori locali. Enzo Lattuca si conferma alla guida della Provincia di Forlì-Cesena. Le elezioni di secondo livello tenutesi domenica hanno decretato la vittoria del presidente uscente, che ottiene un secondo mandato con un margine più ampio rispetto a quattro anni fa. Le consultazioni hanno visto un’alta partecipazione da parte degli amministratori del territorio (sindaci e consiglieri comunali). Su 436 aventi diritto, si sono recati alle urne in 347, fissando l'affluenza al 79,59%. Il sistema del voto ponderato ha premiato Lattuca con una netta affermazione: 53. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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