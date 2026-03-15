Provincia Enzo Lattuca riconfermato alla presidenza | Piena sintonia con i 30 Comuni per la sicurezza del territorio

Enzo Lattuca è stato confermato alla guida della Provincia di Forlì-Cesena dopo le elezioni di secondo livello svoltesi domenica. La sua rielezione è stata approvata con un margine di consenso superiore rispetto a quattro anni fa. La vittoria del presidente uscente è stata sancita dai voti dei rappresentanti dei 30 Comuni che compongono il territorio.

Il presidente uscente batte la sfidante Francesca Pondini e migliora il risultato del 2021. Affluenza vicina all’80% tra gli amministratori locali. Enzo Lattuca si conferma alla guida della Provincia di Forlì-Cesena. Le elezioni di secondo livello tenutesi domenica hanno decretato la vittoria del presidente uscente, che ottiene un secondo mandato con un margine più ampio rispetto a quattro anni fa. Le consultazioni hanno visto un’alta partecipazione da parte degli amministratori del territorio (sindaci e consiglieri comunali). Su 436 aventi diritto, si sono recati alle urne in 347, fissando l'affluenza al 79,59%. Il sistema del voto ponderato ha premiato Lattuca con una netta affermazione: 53. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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