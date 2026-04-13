Omar Fantini con Karma Letale al Sipario Strappato di Arenzano
Sabato 18 aprile alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospiterà Omar Fantini con il suo spettacolo “Karma Letale”. L’evento si svolgerà in via Marconi 165 e prevede la partecipazione del comico, noto per le sue esibizioni sul palco. L’ingresso è previsto per la serata, senza ulteriori dettagli su eventuali prenotazioni o biglietti.
Sabato 18 aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Omar Fantini con il suo spettacolo “Karma Letale”.Reduce dalla partecipazione al reality “L'isola dei famosi”, Fantini porta sul palco una serata all’insegna della comicità e del.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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