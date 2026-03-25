Ho rapito Paolo Mieli | guerra attualità e satira al Sipario Strappato

Sabato 28 marzo 2026 alle 21 si terrà al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano lo spettacolo intitolato “Ho rapito Paolo Mieli”. L’evento, scritto e interpretato da Diego Frisina con la regia di Frisina e Mario Pizzuti, è finalista al Festival Inventaria. Lo spettacolo affronta temi di attualità, guerra e satira, e si svolge nella sede di via Marconi 165.

Il protagonista è un giovane uomo dal forte spirito critico che osserva con crescente inquietudine il panorama mediatico e politico contemporaneo. Invitato nel salotto televisivo di “Otto e mezzo” per parlare del suo mestiere di attore, si ritrova improvvisamente coinvolto in un acceso dibattito sulla guerra insieme a noti volti del giornalismo e della politica italiana. Sconvolto dalla faziosità dell’informazione e spaventato dalla prospettiva di nuovi conflitti globali, decide di compiere un gesto estremo: rapire il noto giornalista Paolo Mieli. Da questo punto prende il via una storia paradossale e ironica, in cui il protagonista si... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Ho rapito Paolo Mieli”: guerra, attualità e satira al Sipario Strappato Articoli correlati “O figgio do baron”: risate in dialetto al Sipario Strappato di ArenzanoSabato 24 gennaio la commedia dialettale torna al Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 156) con “O figgio do baron”, a cura della... “Tre sull’altalena”: enigmi, risate e riflessioni al Sipario Strappato di ArenzanoTre uomini – un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore – si ritrovano nello stesso luogo per motivi diversi: il commendatore per un... Una raccolta di contenuti su Paolo Mieli Discussioni sull' argomento Ho rapito Paolo Mieli: guerra, attualità e satira al Sipario Strappato; Referendum giustizia, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita palestinese in sovrappesoPaolo Mieli, editorialista e saggista, si scusa con la docente palestinese Souzan Fatayer, candidata alle elezioni Regionali in Campania con Alleanza Verdi e Sinistra. Lo fa dagli stessi microfoni da ... fanpage.it Mieli e la candidata in leggero sovrappeso, Avs si indigna ma tace sui post choc anti IsraeleScoppia il caso legato alla candidata palestinese napoletana Souzan Fatayer, candidata alle elezioni regionali in Campania per Avs. Paolo Mieli ha commentato la candidatura al consiglio regionale ... iltempo.it Non è facile definire la vita e le gesta di Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Per farlo, in questo terzo episodio del nuovo podcast di Radio 24 e 24Ore Podcast “Mi chiamo Cristina”, lo abbiamo chiesto al giornalista e storico Paolo Mieli, tra i protagonisti della serie. - facebook.com facebook #intanto Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...". #maratonamentana x.com