Umbria arriva l’aria artica | piogge intense e gelo nel weekend

Nelle prossime ore, l'Umbria sarà interessata da un'ondata di aria artica che porterà piogge intense e un calo delle temperature. Le previsioni indicano che le grandinate saranno più probabili tra Terni e Narni. Il peggioramento del clima si farà sentire in particolare nel weekend, con un calo delle temperature che interesserà le zone dell'Appennino, anche se l’esatto momento del crollo termico non è stato ancora definito.

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? Punti chiave Dove colpiranno con più forza le grandinate previste tra Terni e Narni?. Quando inizierà esattamente il crollo delle temperature nelle zone dell'Appennino?. Quali aree della Valle Umbra subiranno le piogge più intense sabato mattina?. Come cambierà la percezione del freddo con il cambio di vento?.? In Breve Giovedì 14 maggio previsto rialzo termico con venti di libeccio prima della tempesta.. Rischio grandinate locali tra Terni e Narni per l'arrivo di correnti settentrionali.. Crollo temperature minime tra Orvieto, Todi e Valnerina tra sabato 16 e domenica 17.. Miglioramento generale previsto solo per la serata di domenica 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, arriva l’aria artica: piogge intense e gelo nel weekend ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo, tra piogge intense e l’allerta gelo: arriva l’aria articaDalle perturbazioni intense previste per questa domenica fino alla possibile irruzione di aria gelida nella settimana conclusiva di aprile, il meteo... Meteo, arriva l’aria polare: tra piogge intense e neve in montagna? Domande chiave Come influenzerà il brusco calo termico le scorte idriche agricole? Dove colpirà esattamente la neve prevista per giovedì 14 maggio?... Argomenti più discussi: Meteo UMBRIA Video: previsioni aggiornate; Meteo: l’Umbria volta ancora pagina. Piogge in arrivo e stop al caldo. Ecco dove; Umbria Jazz: il programma completo dell'edizione 2026; Meteo, venti di burrasca al Centro-Nord: allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Antonio Grelli (@Antonio43910358) / Posts / X x.com Arriva il ciclone DeborahL'Umbria oggi vivrà una fase invernale insolita per il periodo, con un netto calo termico, piogge e nevicate fino a bassa quota. La causa sarà il ciclone Deborah, un profondo minimo depressionario ... rainews.it