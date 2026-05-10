Meteo arriva l’aria polare | tra piogge intense e neve in montagna
Un fronte di aria polare sta portando un calo delle temperature in molte regioni, accompagnato da piogge intense e nevicate in montagna. La neve prevista per giovedì 14 maggio si concentrerà in alcune zone alpine, mentre le piogge potrebbero influenzare le riserve idriche destinate all’agricoltura. La situazione meteorologica sta attirando l’attenzione di esperti e agricoltori, preoccupati per gli effetti sulle colture e sulla disponibilità di acqua.
? Domande chiave Come influenzerà il brusco calo termico le scorte idriche agricole?. Dove colpirà esattamente la neve prevista per giovedì 14 maggio?. Quando finirà l'instabilità che blocca l'alta pressione in Italia?. Perché il clima siciliano cambierà così drasticamente dopo martedì?.? In Breve Clima mite e temperature fino a 30 gradi in Sicilia fino a martedì 12 maggio.. Piogge intense e neve sull'Appennino centrale previste tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio.. Precipitazioni utili contro la siccità agricola con instabilità prevista fino al 20-22 maggio.. Scenario meteo simile a quello registrato il 5 maggio 2019 sull'Appennino Emiliano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Primi fiocchi di neve mista pioggia anche in Brianza al Parco di Monza
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