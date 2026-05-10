Meteo arriva l’aria polare | tra piogge intense e neve in montagna

Un fronte di aria polare sta portando un calo delle temperature in molte regioni, accompagnato da piogge intense e nevicate in montagna. La neve prevista per giovedì 14 maggio si concentrerà in alcune zone alpine, mentre le piogge potrebbero influenzare le riserve idriche destinate all’agricoltura. La situazione meteorologica sta attirando l’attenzione di esperti e agricoltori, preoccupati per gli effetti sulle colture e sulla disponibilità di acqua.

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