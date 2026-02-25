Moschea con raccolta fondi | Il Comune sa qualcosa?

Il progetto di una moschea con raccolta fondi ha acceso il dibattito a Novellara, poiché il Comune ha ricevuto segnalazioni sulla trasformazione di un’area industriale in un centro culturale islamico. La modifica dell’uso dell’area, situata tra via Due Giugno e la Strada Provinciale, solleva dubbi sulla sua approvazione e sui soggetti coinvolti. Le autorità locali stanno valutando le indicazioni ricevute, mentre i residenti si chiedono quali siano i piani reali dietro questa iniziativa.

Sta facendo discutere, a Novellara, il progetto per un nuovo centro culturale islamico, che dovrebbe sorgere in un'area ora occupata da un'officina meccanica, tra via Due Giugno e la Strada Provinciale, non distante dalla Casa della Carità. Un caso sollevato dai consiglieri comunali Alessandro Cagossi e Cristina Fantinati, di 'Novellara Democratica Civica', che hanno già presentato richiesta di accesso agli atti e un'interrogazione sulla vicenda. Si parla di un'operazione d'acquisto di un'area di oltre cinquemila metri quadrati, con volantini diffusi in zona per la raccolta di fondi per poter completare il progetto, con riferimenti chiari a un centro culturale islamico e a una moschea.