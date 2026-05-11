Roma stop definitivo alla moschea di Centocelle | blocca il Municipio

Il Municipio di Roma ha deciso di annullare i permessi edilizi relativi alla costruzione della moschea di Centocelle, bloccando definitivamente i lavori avviati. La decisione è stata presa dopo aver verificato che i permessi erano stati rilasciati senza autorizzazioni adeguate, portando alla sospensione dell'intervento. Sul progetto, si sa che i fondi sono stati forniti da un ente privato, ma non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sui finanziatori.

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? Punti chiave Perché il Municipio ha annullato i permessi edilizi dopo l'inizio dei lavori?. Chi ha finanziato il progetto della nuova moschea di Centocelle?. Quali irregnamenti hanno portato al sequestro del piano interrato dell'ex mobilificio?. Come influirà questo blocco sulla vivibilità urbana di piazza delle Camelie?.? In Breve Progetto dell'architetto Abbas Khamiss prevedeva biblioteca, sala conferenze e ludoteca per 1000 fedeli.. Polizia locale aveva sequestrato il piano interrato dell'ex mobilificio Gaggioli nell'agosto precedente.. Federico Rocca e Fabio Piattoni hanno segnalato incongruenze normative e carichi urbanistici eccessivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, stop definitivo alla moschea di Centocelle: blocca il Municipio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma: rimossi quintali rifiuti e bonificate aree Municipio XIV, intervento anche a CentocelleUna duplice operazione a tutela del decoro urbano è stata effettuata dagli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, in... Scontro tra treni sulla linea Termini-Centocelle a Roma: stop al servizio dopo l’urto a Ponte CasilinoAttimi di tensione nella mattina di mercoledì 4 marzo 2026 a Roma, dove due convogli della linea Termini-Centocelle sono rimasti coinvolti in uno... Argomenti più discussi: Stop ai minimarket nel centro storico di Roma. Così la Capitale prova a riprendersi le sue strade; Sì definitivo al decreto Commissari: le novità dal Ponte sullo Stretto a Rfi; Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions; Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: gli manca solo Roma (che inizia lunedì).