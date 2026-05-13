Ultim’ora Lukaku | l’annuncio di Di Marzio arriva la decisione sul belga

In queste ore si parla molto di Lukaku e del suo futuro con la squadra partenopea. Un noto esperto di mercato ha annunciato che è stata presa una decisione ufficiale riguardo al calciatore belga. La notizia sta facendo il giro dei media e suscita grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura della decisione.

Romelu Lukaku continua a essere un argomento di discussione in casa Napoli: Di Marzio ha svelato cosa succederà ora con lui, è stata presa una decisione ufficiale. La decisione è stata presa in comune accordo con il Napoli che farà a meno di lui nelle ultime due giornate di campionato. Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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