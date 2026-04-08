Ultim’ora Hojlund | arriva la decisione per Parma

Nella giornata di Pasquetta, durante il match tra Napoli e Milan, Rasmus Hojlund non è sceso in campo. La sua assenza ha avuto un impatto evidente sulla fase offensiva della squadra azzurra, anche se alla fine i tre punti sono stati conquistati. La decisione riguardante il futuro del calciatore è attesa a breve e riguarda anche il suo trasferimento al Parma.

Rasmus Hojlund è stato il grande assente nel big match di Pasquetta tra Napoli e Milan. Nonostante la sua assenza, gli azzurri sono riusciti a portare a casa i 3 punti, ma l’assenza del danese come punto di riferimento in fase offensiva si è fatta sentire. Infatti, Giovane, impiegato dal 1? come terminale offensivo, è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse. Ebbene, mister Conte può tirare un sospiro di sollievo perché Hojlund sarà disponibile per la trasferta di Parma, avendo smaltito il recente problema di salute. Hojlund recuperato per Parma: le sue condizioni. Come segnalato da ANSA, le condizioni di Rasmus Hojlund sono decisamente migliorate rispetto al problema di natura digestiva che lo ha costretto a saltare l’ultima gara disputata dal suo Napoli contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Hojlund: arriva la decisione per Parma Leggi anche: Ultim’ora, arriva la decisione su Di Lorenzo: c’è il comunicato del Napoli! Ultim’ora McTominay: arriva la decisione per l’Atalanta, le novità di Sky SportScott McTominay non partirà per la trasferta di Bergamo: il centrocampista scozzese è costretto a fermarsi ancora. Temi più discussi: ULTIM’ORA – Napoli, Hojlund è in dubbio per il Milan: corsa contro il tempo per recuperarlo; ?NAPOLI-MILAN. Ultimora: Hojlund in forte dubbio, l’alternativa è Giovane ?; ULTIM'ORA - Niente da fare per Hojlund, il danese salterà Napoli-Milan per un virus intestinale; Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della partita di Serie A. MN - Ultim’ora: Hojlund non ce la fa, al suo posto pronto GiovaneVi avevamo anticipato circa un'ora fa del possibile forfait di Rasmus Hojlund per il match di stasera contro i rossoneri a causa di un virus intestinale. Con il passare delle ore la situazione ... milannews.it ULTIM’ORA- Hojlund in dubbio per Napoli-MilanSecondo quanto riportato da Il Mattino, la presenza dell’attaccante Rasmus Hojlund è in forte dubbio. Problemi per il danese ma Conte spera in un recupero in extremis. L’unica eventuale soluzione per ... ilnapolionline.com ULTIM'ORA HOJLUND I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, sarà Sinner-Machac agli ottavi: il ceco ha battuto F. Cerundolo in due set (7-6, 6-3) #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com