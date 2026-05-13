Ultimo viaggio di Moussa Diarra | la salma del giovane maliano torna in patria

Il corpo di Moussa Diarra, il giovane maliano deceduto recentemente, sta per essere rimpatriato nel suo paese d’origine. A Verona si stanno organizzando i dettagli per un momento di addio collettivo, che coinvolgerà familiari, amici e comunità locali. La salma sarà trasferita in modo da permettere un ultimo saluto e un commiato ufficiale. La notizia ha suscitato sentimenti di vicinanza tra chi conosceva il ragazzo e chi ha seguito la vicenda.

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