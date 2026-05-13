Ultimo viaggio di Moussa Diarra | la salma del giovane maliano torna in patria
Il corpo di Moussa Diarra, il giovane maliano deceduto recentemente, sta per essere rimpatriato nel suo paese d’origine. A Verona si stanno organizzando i dettagli per un momento di addio collettivo, che coinvolgerà familiari, amici e comunità locali. La salma sarà trasferita in modo da permettere un ultimo saluto e un commiato ufficiale. La notizia ha suscitato sentimenti di vicinanza tra chi conosceva il ragazzo e chi ha seguito la vicenda.
Il corpo di Moussa Diarra tornerà nella sua terra e a Verona si prepara un momento di profondo commiato collettivo. La comunità si riunirà domenica, 17 maggio, dalle 10 alle 14, alla stazione di Porta Nuova per un primo saluto proprio nel luogo in cui il giovane perse la vita. Un secondo momento.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Leggi anche: Moussa Diarra, la gip respinge l’archiviazione: nuove indagini sulla morte del 26enne a Verona. La salma ancora in una cella mortuaria
Sull’omicidio di Moussa Diarra ci saranno nuove indaginiLa richiesta di archiviazione è stata respinta, e il poliziotto che ha sparato il 20 ottobre del 2024 davanti alla stazione di Verona ora è indagato...
Si parla di: Moussa Diarra torna in Mali: il saluto di Verona al giovane della stazione.
Moussa Diarra, respinta la richiesta di archiviazione per la morte del 26enne ucciso da un poliziotto in stazione: il Gip dispone nuove indaginiVERONA - Respinta la richiesta di archiviazione per la morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso da un colpo di pistola da un agente della Polfer all'alba del 20 ottobre 2024 davanti alla ... ilgazzettino.it
Su cosa punta la difesa del caso di Moussa DiarraAll’inizio di novembre la procura di Verona ha chiuso le indagini preliminari e chiesto l’archiviazione del procedimento contro l’agente della polizia ferroviaria (Polfer) che il 20 ottobre del 2024, ... ilpost.it