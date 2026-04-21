Le autorità hanno deciso di avviare nuove indagini sull'omicidio di Moussa Diarra, dopo che la richiesta di archiviazione presentata in precedenza è stata respinta. Il procedimento riguarda un episodio avvenuto il 20 ottobre scorso, quando un poliziotto ha sparato durante un intervento. Al momento, non ci sono ancora sviluppi definitivi e le indagini sono ancora in corso.

La richiesta di archiviazione è stata respinta, e il poliziotto che ha sparato il 20 ottobre del 2024 davanti alla stazione di Verona ora è indagato anche per depistaggio In un’ordinanza di 54 pagine la giudice ha respinto l’archiviazione chiesta in novembre dalla procura di Verona e ha disposto che la procura indaghi anche sull’ipotesi di concorso in depistaggio, cioè per capire se il poliziotto ed eventualmente altre persone abbiano alterato le prove o dato false informazioni agli inquirenti per ostacolare l’indagine. In un primo momento il poliziotto era indagato solo per eccesso colposo di legittima difesa. Per la procura il poliziotto non doveva andare a processo perché aveva agito per legittima difesa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sull’omicidio di Moussa Diarra ci saranno nuove indagini

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