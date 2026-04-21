Moussa Diarra la gip respinge l’archiviazione | nuove indagini sulla morte del 26enne a Verona La salma ancora in una cella mortuaria

La giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione nel caso della morte di un giovane di 26 anni avvenuta a Verona il 20 ottobre 2024. La salma del giovane si trova ancora in una cella mortuaria mentre nuove indagini sono state avviate. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica anche grazie alle dichiarazioni del vicepremier.

No all’archiviazione. Il caso della morte di Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre 2024 con l’esultanza del vicepremier Matteo Salvini, torna al centro della cronaca giudiziaria con una svolta significativa. La giudice per le indagini preliminari di Verona, Livia Magri, ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla Procura e disposto nuovi approfondimenti investigativi. Il procedimento riguarda l’uccisione del 26enne maliano, colpito a morte all’alba davanti alla stazione di Verona Porta Nuova da un agente della Polfer, unico indagato per omicidio. Secondo la ricostruzione iniziale degli inquirenti, il poliziotto – assistente capo coordinatore della Polizia di Stato – avrebbe agito per legittima difesa, circostanza che aveva portato la Procura a chiedere l’archiviazione del caso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Moussa Diarra, la gip respinge l’archiviazione: nuove indagini sulla morte del 26enne a Verona. La salma ancora in una cella mortuaria Notizie correlate Giudice si riserva sulla richiesta di archiviazione del caso Moussa DiarraTra i legali dei familiari, l'avvocato Fabio Anselmo contesta la gestione dell’intervento del poliziotto che ha sparato al giovane maliano Polfer,... Morte Moussa Diarra: le intercettazioni sulle torture, la chat e la dinamica. Su cosa punta la parte civile per opporsi all’archiviazione dell’agenteIl giorno dopo la morte di Moussa Diarra, il giovane del Mali ucciso da un colpo di pistola sparato in stazione ferroviaria a Verona da un poliziotto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Morte Moussa, il Gip respinge la richiesta di archiviazione e ordina nuove indagini; Moussa Diarra ucciso in stazione, il Gip di Verona dispone nuove indagini. Caso Moussa Diarra, respinta la richiesta di archiviazione: sì a nuove indaginiIl gip del tribunale di Verona respinge la richiesta di archiviazione sulla morte di Moussa Diarra: disposte nuove indagini. veronaoggi.it Moussa Diarra ucciso in stazione, il Gip di Verona dispone nuove indaginiLa gip del Tribunale di Verona, Livia Magri, ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato nuove indagini nell'inchiesta per la morte di Moussa Diarra, il 26enne maliano ucciso da un colpo di ... ansa.it Moussa DIARRA era un ragazzo originario del Mali che viveva a Verona. Era incensurato. Il 20 ottobre del 2024 era in stato di evidente difficoltà psichiatrica, ed è stato contenuto dalla polizia ferroviaria con tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha colpito al cuor - facebook.com facebook Il 20 ottobre 2024, a Verona, Moussa Diarra è stato ucciso dalla polizia ferroviaria. La polizia dichiarò fosse armato di "coltello", ma si trattava di una posata. Il GIP di Verona ha respinto la richiesta di archiviazione accogliendo l'opposizione dei legali della fami x.com