Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della gara contro il Genoa chi sceglie Chivu in attacco l’intervista di Amadeus
In diretta, si seguono le ultime notizie dall’Inter, con aggiornamenti sulle probabili formazioni per la partita contro il Genoa e le scelte di Chivu in attacco. Viene inoltre trasmessa un’intervista di Amadeus. La redazione di Inter News 24 fornisce le novità più recenti relative alla squadra nerazzurra.
Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com
Temi più discussi: Alle 18 Lecce-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari; Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal; Bodo Glimt-Inter, probabili: Darmian a destra, davanti Lautaro-Pio Esposito.
LIVE - Lecce-Inter, le ufficiali: gioca De Vrij dietro, a centrocampo spazio a Sucic e Frattesi. Thuram con EspositoIn attesa di capire come ribaltare il brutto 3-1 rimediato mercoledì in Norvegia e tentare l’assalto agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter deve ora sfruttare quello ... fcinternews.it
LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che ... oasport.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Genoa x.com
