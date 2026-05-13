Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della Coppa Italia Inter a caccia della decima

In attesa delle prossime partite, le formazioni ufficiali della Coppa Italia sono al centro dell’attenzione, con l’Inter che punta a raggiungere la decima vittoria in questa competizione. La redazione aggiorna in tempo reale tutte le novità sul fronte nerazzurro, offrendo le ultime notizie riguardanti le scelte tecniche e le eventuali variazioni rispetto alle probabili formazioni. I tifosi seguono con interesse ogni dettaglio delle disposizioni sul campo.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 13 MAGGIO. L’Inter e la Coppa Italia: sedicesima finale della storia a caccia del decimo sigillo. Dai trionfi dell’era d’oro ai record insuperabili di Altobelli e Bergomi: il cammino nerazzurro nella competizione Materazzi a La Gazzetta: «Sfido tantissimi tifosi interisti a dire che a inizio anno credevano che Cristian potesse realizzare tutto questo».🔗 Leggi su Internews24.com

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