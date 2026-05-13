Stasera all'Olimpico si disputa la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre arrivano con obiettivi opposti: l’Inter cerca di scrivere un nuovo capitolo nella storia, mentre la Lazio punta a salvare la stagione. Sono state diffuse le probabili formazioni e gli orari dell’evento, e sono state annunciate le modalità di visione in televisione. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Roma, 13 maggio 2026 - L’Inter per la storia, la Lazio per salvare la stagione. La finale di Coppa Italia mette di fronte questa sera all’Olimpico due squadre con obiettivi diversi ma la stessa necessità di vincere. I nerazzurri inseguono la decima coppa nazionale della loro storia, mentre i biancocelesti vogliono conquistare l’ottavo titolo e, soprattutto, il pass per la prossima Europa League. Le probabili scelte degli allenatori. La Lazio si presenta all’appuntamento dell’Olimpico con l’obbligo di vincere. Il campionato ha lasciato i biancocelesti lontani dalla zona Europa e la Coppa Italia rappresenta l’ultima occasione per dare un senso alla stagione e conquistare l’accesso all’Europa League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Inter, le ultimissime della finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, orari, dove vederla in tv

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LAZIO 1 - 1 ATALANTA BC | Semi Final Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Season | Nationality

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