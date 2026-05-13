Ultimati i lavori per rinnovare i locali della casa comunale
I lavori di ristrutturazione della casa comunale sono stati completati, portando a termine un intervento di modernizzazione degli spazi. Gli interventi hanno riguardato la messa a norma antisismica e l’adeguamento alle normative vigenti, con l’obiettivo di creare un ambiente più funzionale per l’amministrazione. La nuova sede si presenta come un edificio più sicuro e pratico, pronto ad accogliere i servizi per i cittadini.
Una sede comunale moderna, efficiente e soprattutto adeguata alle più recenti normative sismiche. Il Comune di San Potito Sannitico compie un importante passo avanti con la realizzazione della nuova casa comunale, simbolo di innovazione amministrativa, attenzione ai cittadini e valorizzazione del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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