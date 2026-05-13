Ultimati i lavori per rinnovare i locali della casa comunale

I lavori di ristrutturazione della casa comunale sono stati completati, portando a termine un intervento di modernizzazione degli spazi. Gli interventi hanno riguardato la messa a norma antisismica e l’adeguamento alle normative vigenti, con l’obiettivo di creare un ambiente più funzionale per l’amministrazione. La nuova sede si presenta come un edificio più sicuro e pratico, pronto ad accogliere i servizi per i cittadini.

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