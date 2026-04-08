Primavera in casa cinque mosse per rinnovare gli ambienti senza grandi lavori

Con l’arrivo della primavera molte persone decidono di rinnovare gli ambienti domestici approfittando delle giornate più lunghe e della luce naturale. Sono spesso sufficienti alcune semplici mosse per dare nuova vita agli spazi senza ricorrere a lavori impegnativi o costosi. Cambiare disposizione dei mobili, aggiungere piante o aggiornare gli accessori sono alcune delle soluzioni più pratiche adottate in questa stagione.