UIL Lombardia | l’intelligenza artificiale sfida il futuro del lavoro

La UIL Lombardia ha analizzato come l’intelligenza artificiale influenzerà il mondo del lavoro, focalizzandosi sui contratti collettivi e sulle nuove tutele necessarie. L’attenzione si concentra sui cambiamenti possibili nei testi contrattuali e sulle misure adottate per proteggere i lavoratori dall’automazione. La discussione si inserisce nel quadro delle trasformazioni in corso, senza tralasciare le implicazioni pratiche per i dipendenti e le imprese della regione.

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? Punti chiave Come cambieranno i contratti collettivi con l'avvento degli algoritmi?. Quali nuove tutele proteggeranno i lavoratori dall'automazione in Lombardia?. Chi guiderà la nuova segreteria regionale UIL dopo le elezioni?. Come si integrerà la sicurezza sul lavoro con l'innovazione digitale?.? In Breve Emanuele Ronzoni apre i lavori alle 9:30 presso lo Sheraton Milan San Siro.. Pierpaolo Bombardieri conclude il congresso alle 16 con interventi sulle nuove tutele.. Elezione nuova segreteria regionale prevista per la chiusura dell'evento alle ore 18.. Focus su campagne Zero Morti sul Lavoro e No ai Lavoratori Fantasma.. Il 20 maggio prossimo, presso lo Sheraton Milan San Siro di Milano, i delegati e i rappresentanti sindacali di tutta la Lombardia si riuniranno per il primo congresso regionale della UIL.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UIL Lombardia: l’intelligenza artificiale sfida il futuro del lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il futuro del lavoro tra Intelligenza Artificiale e centralità delle persone(Tecnologia) - L'inaugurazione del nuovo HP Experience Center a Cernusco sul Naviglio, avvenuta nel novembre 2025, segna un momento di profonda... Intelligenza artificiale e lavoro: esperti a confronto sulle sfide del futuro‘L'era dell'Ia è ora: persone e competenze nel lavoro che cambia’: un convegno di confronto e orientamento per istituzioni, mondo economico e realtà... Intelligenza artificiale? Fa più paura chi la controlla. I nostri bambini non sono un mercato. MacGabhann: Servono regole europee e la contrattazione. INTERVISTA ...A margine del Congresso della Uil Scuola, a Riccione, John MacGabhann, presidente del Comitato Sindacale Europeo per l’Istruzione (ETUCE), interviene sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sopra ... orizzontescuola.it Uil Lombardia: Passaggio importante di programmazione, ma fatti, non paroleUIL Lombardia valuta gli Indirizzi 2026 della Regione Lombardia come un passaggio importante di programmazione, ma chiede che il 2026 sia l’anno della concretezza: meno enunciazioni e più risultati ... quotidianosanita.it