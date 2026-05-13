Sono stati annunciati trentadue giovani che lavoreranno negli uffici comunali per sei mesi. Il progetto, chiamato Officina 3, è promosso da Officine Italia e coinvolge vari partner pubblici e privati. Tra i comuni partecipanti ci sono Cinisello e Rho, che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo è portare innovazione negli ambienti amministrativi locali attraverso l’intervento di giovani professionisti.

Al via Officina 3, il programma promosso da Officine Italia e realizzato in collaborazione con diversi partner pubblici e privati, a cui ha aderito anche il Comune di Cinisello e di Rho. Il piano coinvolgerà 32 giovani in un percorso di sei mesi all’interno di 8 municipi con l’obiettivo di innovare la pubblica amministrazione. "Grazie al percorso promosso da Officine Italia, Cinisello ha accolto nel febbraio 2025 una tirocinante all’ufficio Politiche giovanili e progettazione europea. L’esperienza ha consentito di offrire un’occasione di formazione concreta, favorendo il confronto diretto con attività amministrative e progettuali legate ai bisogni del territorio - raccontano da Palazzo Confalonieri -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uffici comunali da innovare, in arrivo trentadue giovani per sei mesi

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