Agovino FI | Mansioni e organizzazione da rivedere negli uffici comunali di Sarno

Le recenti dichiarazioni di un rappresentante di Forza Italia hanno portato all’attenzione questioni riguardanti le mansioni e l’organizzazione degli uffici comunali di Sarno. La vicenda ha suscitato polemiche sul funzionamento della macchina amministrativa locale, con richieste di revisione e chiarimenti su come vengono gestite le attività all’interno dell’ente. La discussione si concentra sulla necessità di valutare eventuali modifiche per migliorare l’efficienza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Polemiche sul funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Sarno. A sollevare la questione è Peppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che dichiara di aver semplicemente raccolto quanto riferito da dipendenti e cittadini. «Mi sono state segnalate – spiega Agovino – alcune situazioni che riguarderebbero l’organizzazione del lavoro e la distribuzione delle mansioni in diversi settori comunali. Non è mio intento creare polemiche, ma ritengo corretto portare all’attenzione istituzionale ciò che viene riportato da chi vive ogni giorno gli uffici». Tra le istanze che gli sono state trasmesse, Agovino richiama anche la richiesta di una maggiore valorizzazione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agovino (FI): “Mansioni e organizzazione da rivedere negli uffici comunali di Sarno” Mensa scolastica nel caos a Sarno, la denuncia di Agovino (FI): “Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app”Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi mesi si è aggravata la già critica situazione legata al servizio mensa scolastica nel Comune di Sarno:... Rilancio del centro storico di Sarno, Agovino (FI) denuncia: “Consulenze inutili al posto delle decisioni”La decisione del Comune di Sarno di affidare all’Università Federico II una consulenza da 85.