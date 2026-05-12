Trentadue organi donati in quattro mesi | la solidarietà che ridà vita ai pazienti in attesa

In quattro mesi, all’ospedale Bufalini di Cesena, sono state effettuate 32 donazioni di organi provenienti da 11 donatori. I prelievi sono avvenuti tra gennaio e aprile 2026, garantendo un aiuto concreto a pazienti in attesa di trapianti. Questa attività rappresenta una parte significativa dell’attività di donazione dell’ospedale in un periodo di tempo relativamente breve.

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