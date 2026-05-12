Trentadue organi donati in quattro mesi | la solidarietà che ridà vita ai pazienti in attesa
In quattro mesi, all’ospedale Bufalini di Cesena, sono state effettuate 32 donazioni di organi provenienti da 11 donatori. I prelievi sono avvenuti tra gennaio e aprile 2026, garantendo un aiuto concreto a pazienti in attesa di trapianti. Questa attività rappresenta una parte significativa dell’attività di donazione dell’ospedale in un periodo di tempo relativamente breve.
Da gennaio ad aprile 2026 all’ospedale Bufalini di Cesena sono state effettuate 32 donazioni di organi, da 11 donatori. Gli interventi hanno regalato la speranza, poi concretizzata, a 11 persone in attesa di trapianto di fegato, una in attesa di trapianto di pancreas, mentre quattro persone hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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