Trentadue organi donati in quattro mesi | la solidarietà che ridà vita ai pazienti in attesa

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro mesi, all’ospedale Bufalini di Cesena, sono state effettuate 32 donazioni di organi provenienti da 11 donatori. I prelievi sono avvenuti tra gennaio e aprile 2026, garantendo un aiuto concreto a pazienti in attesa di trapianti. Questa attività rappresenta una parte significativa dell’attività di donazione dell’ospedale in un periodo di tempo relativamente breve.

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Da gennaio ad aprile 2026 all’ospedale Bufalini di Cesena sono state effettuate 32 donazioni di organi, da 11 donatori. Gli interventi hanno regalato la speranza, poi concretizzata, a 11 persone in attesa di trapianto di fegato, una in attesa di trapianto di pancreas, mentre quattro persone hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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