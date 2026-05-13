UeD Ciro Solimeno sceglie Elisa | Martina appare calma ma poi fa scoppiare la tensione

Durante la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto Elisa Leonardi, interrompendo il suo percorso con Martina Calabrò. Martina, inizialmente apparsa calma, ha poi fatto scoppiare tensione tra i presenti. La decisione di Solimeno è stata comunicata davanti alle telecamere, mentre i dettagli sulle reazioni successive di Martina non sono stati ancora diffusi ufficialmente.

Ciro Solimeno lascia Uomini e Donne con Elisa, cosa ha fatto Martina dopo la puntata. Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale Ciro Solimeno ha messo fine al suo percorso facendo la sua scelta tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Martina Calabrò a Uomini e Donne (Screen Witty Tv) Il tronista ha costruito un forte legame con entrambe, ma come in molti avevano già ipotizzato ha deciso di iniziare una relazione con Elisa Leonardi. Su Lollomagazine.it sono state svelate alcune anticipazioni relative alla scelta ed è emerso che la non scelta di Ciro non ha reagito male come in molti pensavano. Visibilmente dispiaciuta ha detto al tronista che non poteva fare o dire nulla se la sua è stata una scelta di cuore.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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