UE vietate le importazione di carne brasiliana Ma l’accordo con il Mercosur?
L’Unione europea ha deciso di vietare le importazioni di carne brasiliana e prodotti animali provenienti dal Paese. La misura riguarda specificamente le carni che non rispettano i requisiti stabiliti dall’UE. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità europee, senza indicare ancora eventuali eccezioni o modalità di applicazione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle trattative con il Sud America o altri accordi commerciali in corso.
L’ Unione europea ha preso una decisione inaspettata in merito alle importazioni di carne e prodotti animali provenienti dal Brasile. Dal 3 settembre, infatti, varrà introdotto un blocco dell’accordo commerciale a causa dell’uso di antimicrobici utilizzati negli allevamenti. La sostanza è importante poiché uccide i microorganismi o ne inibisce la crescita. Quest’ultima, tuttavia, se utilizzata per stimolare la crescita degli animali può rivelarsi ampiamente dannosa. L’UE ne vieta l’impiego da anni a causa dei rischi di antibiotico-resistenza. Il provvedimento annunciato, pur mostrandosi necessario, avviene in un momento particolarmente delicato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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