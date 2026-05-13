UE vietate le importazione di carne brasiliana Ma l’accordo con il Mercosur?

L’Unione europea ha deciso di vietare le importazioni di carne brasiliana e prodotti animali provenienti dal Paese. La misura riguarda specificamente le carni che non rispettano i requisiti stabiliti dall’UE. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità europee, senza indicare ancora eventuali eccezioni o modalità di applicazione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle trattative con il Sud America o altri accordi commerciali in corso.

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