Ue-Mercosur dal 1° maggio accordo in applicazione provvisoria

Bruxelles, 23 mar. (askanews) – La Commissione europea ha compiuto oggi l’ultimo passo procedurale necessario per l’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale interinale Ue-Mercosur (ITA), in modo che possa cominciare ad avere effetto dal prossimo primo maggio. Questo ultimo passo era l’invio, da parte della Commissione, di una “nota verbale” al Paraguay, custode legale dei trattati del Mercosur. La nota informa sull’attivazione dello strumento di applicazione dell’accordo commerciale interinale (Ita), in linea con quanto aveva deciso il Consiglio Ue il 9 gennaio scorso. Per poter inviare la nota verbale bisognava che almeno uno dei quattro paesi del Mercosur avesse ratificato l’accordo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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