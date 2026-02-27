La presidente della Commissione europea ha annunciato l’applicazione temporanea dell’accordo commerciale con il Mercosur. La decisione è stata presa nonostante il ricorso giudiziario avviato dagli eurodeputati, che aveva sospeso il processo di ratifica. La misura riguarda l’attuazione in via provvisoria dell’intesa, creando una situazione di attesa e di incertezza tra le parti coinvolte.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha deciso di procedere con l’ applicazione in via provvisoria del discusso accordo commerciale con il Mercosur, aggirando il ricorso giudiziario avviato dagli eurodeputati che aveva sospeso il processo di ratifica. Il provvedimento ha diviso gli Stati membri per anni, trovando una strenua opposizione soprattutto da parte della Francia, secondo cui esporrebbe gli agricoltori europei alla concorrenza sleale delle importazioni del Mercosur (si tratta del Mercato comune del Sud, un blocco commerciale sudamericano che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). «La Commissione continuerà a lavorare a stretto contatto con tutte le istituzioni dell’Ue per garantire un processo regolare e trasparente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ue, Von der Leyen ha deciso di applicare l’accordo con il Mercosur in via provvisoria

Ue-Mercosur, von der Leyen: “Applichiamo accordo in via provvisoria”(Adnkronos) – Dopo che Uruguay e Argentina hanno ratificato l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur, e dopo "intense" consultazioni con gli...

Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’UeLa presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: I vertici dell'Ue in Ucraina. Von der Leyen: 'Il prestito ci sarà'. Il Cremlino: 'L'operazione continua'; Dall’UE 20 miliardi di euro per le regioni del fianco orientale, von der Leyen: La sfida diventa opportunità; Dichiarazione congiunta dei Presidenti Von der Leyen, Costas e Metsola in occasione del quarto anniversiario dell'invasione russa dell' Ucraina - Rappresentanza in Italia; Zelensky e von der Leyen: scontro su oleodotto russo e fondi UE.

Ue, Von der Leyen annuncia applicazione provvisoria accordo MercosurBruxelles, 27 feb. (askanews) - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea applicherà provvisoriamente l'accordo commerciale con i paesi del Mercos ... quotidiano.net

Ue, Mercosur: von der Leyen annuncia applicazione provvisoria dell'accordoIn linea con i trattati, l'accordo potrà essere completato solo una volta che il Parlamento Europeo avrà dato il suo assenso, cosa per la quale si continuerà a lavorare con l'Aula, ha spiegato la ... tg24.sky.it

#Ue, Von der #Leyen annuncia "applicazione provvisoria" dell'accordo #Mercosur x.com

Ue, Von der Leyen annuncia "applicazione provvisoria" dell'accordo #Mercosur - facebook.com facebook